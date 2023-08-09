Отдых на улице: как в РФ отреагировали на выселение детей из отеля в Турции

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку ситуации с выселением российских школьников из двух отелей в Турции. Из-за того что туроператор не внес оплату за их проживание, детям пришлось спать на газоне и скамейках. Подробнее – в материале Москвы 24.

Оказались на улице

Российских школьников, отправившихся на летний отдых в Турцию, выселили вместе с вожатыми из отеля Omorfi Garden Resort в Кемере в ночь с 2 на 3 августа – туроператор "Колибри-Тур МСК" не оплатил их пребывание. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР). До утра детям пришлось спать на газоне и скамейках.

В итоге ребят переселили в гостиницу Rios Latte Beach Hotel (город Бельдиби). В отеле были плохие условия проживания, пожаловалась в беседе с телеканалом Москва 24 одна из пострадавших Виктория.

"Было очень жарко, у нас не было возможности принять душ, соответственно, очень тяжело было", – рассказала девушка.

Во второй гостинице туристы прожили всего один день, так как оператор также не заплатил за их проживание. В отеле появилось объявление, что 5 августа российской группе нужно сдать ключи от комнат "в связи с истечением срока соглашения". В итоге дети окончательно оказались на улице.

Родители утверждают, что туроператор обещал сделать обратные билеты, однако в итоге им пришлось организовывать трансфер за свой счет. Сама поездка обошлась каждому покупателю примерно в 75 тысяч рублей.

По данным АТОР, договоры на "подбор и бронирование билетов и проживания" родители подписывали с индивидуальным предпринимателем Маркиной Н. В. Никаких документов, подтверждающих организацию отдыха детей, им не оставили. Отец одного из пострадавших Владимир Миляев рассказал телеканалу Москва 24, что девушка, которой переводили оплату, представилась как сотрудница ИП.





Владимир Миляев отец пострадавшего ребенка Мы деньги перечисляли девушке, которая клялась, что там работает, что совладелец отеля ее лучший друг, есть индивидуальный трансфер и так далее.

Мать одного из детей Екатерина Купранова рассказала Москве 24, что покупатели тура готовят обращения в Следственный комитет и прокуратуру.

"Мы напишем необходимые письма во все органы, плюс с просьбой компенсации от государства. У всех будет возможность ее получить. В прошлом году была такая же ситуация с этим лагерем", – поделилась Екатерина.

В свою очередь, представитель компании "Колибри" в беседе с "Вестником АТОР" ответил, что из одного отеля в другой детей якобы переселили из-за пожаров в Кемере. Причем произошло это не ночью, а после завтрака.

При этом начальник отдела продаж фирмы Дмитрий Мартин 4 августа в беседе с порталом "Интерфакс-Туризм" уточнил, что из второго отеля детей никто не выселял. Также представитель компании заверил, что деньги за отдых родителям обязательно возместят.

"Выезд в Москву планировался 9 августа, а мы возвращаемся досрочно 5 августа, так как отель не продлевает размещение детей из-за овербукинга (продаж номеров больше, чем есть в гостинице. – Прим. ред.), у них стоп-сейл", – заявил Мартин.

Следственный комитет организовал проверку, она проводится под контролем главы СК Александра Бастрыкина.

"Проверяйте добросовестность компании"

Фото: Москва 24

Компании "Колибри-Тур МСК" нет в Едином федеральном реестре туроператоров, она не имела права организовывать групповые туры за рубеж, сообщили в Минэкономразвития РФ. Ведомство запросило у фирмы документы по поездке, в том числе, подтверждения всех платежей. Кроме того, представители министерства обсудят с турецкими коллегами совместные действия, чтобы уменьшить риски подобных ситуаций.





из сообщения Минэкономразвития Обращаем внимание тех, кто планирует свое путешествие или отдых детей, – прежде чем заключать договор и оплачивать туры, проверьте добросовестность компании, с которой планируете сотрудничать. Заключать договор следует только с организацией, входящей в Единый федеральный реестр туроператоров. Проверить наличие компании в реестре можно на сайте Минэкономразвития России.

В настоящее время большинство детей уже в России, отметили в ведомстве. При этом восемь школьников остались отдыхать в Турции по решению родителей, добавили там.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила ситуацию с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем и обратилась в Следственный комитет. В посольстве России в Анкаре заявили, что в критический момент туроператор перестал выходить на связь со своими клиентами.

"Правовую оценку бездействию этой компании, в критический момент бросившей несовершеннолетних граждан России на произвол судьбы, дадут наши правоохранительные органы", – подчеркнули в дипмиссии.

Роспотребнадзор также взял ситуацию на контроль. Специалисты ведомства помогают родителям составить претензию к туроператору. Кроме того, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала в своем телеграм-канале, что направила запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить всех туроператоров и ИП, занимающихся отдыхом детей за рубежом.

Руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова заявила журналистам, что в компании "Колибри" и раньше были проблемы с качеством обслуживания. По этой причине некоторые фирмы отказались с ней работать. Кроме того, "Колибри" продает туры по сильно заниженным ценам, которые не соответствуют средним по рынку.

Также Иванова заявила, что детей не могли выселить из отеля из-за овербукинга. По ее словам, турецкие гостиницы предупреждают заранее о подобных ситуациях.