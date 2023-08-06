Туроператор бросил детей в Турции на произвол судьбы – посольство РФ

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Туроператор, организовавший поездку детей в Турцию, которых дважды выселили из отеля, бросил их на произвол судьбы. Так прокомментировало ситуацию посольство России в Анкаре. Слова представителей дипмиссии передает РИА Новости.

Туроператор перестал выходить на связь. Посольство внимательно следило за ситуацией с момента поступления жалоб от родителей на качество приема и размещения детей.

Оказалось, что оператор "Колибри" не готов выполнить финансовые обязательства. Представители компании заверили, что предпримут все меры для досрочного возвращения детей.

В консульстве отметили, что в пятницу основной группе детей удалось вылететь в Россию. Детям, которые оказались в Турции без сопровождения взрослых, оказывал поддержку представитель генконскультсва в аэропорту. Родителям некоторых детей пришлось приобретать билеты за свой счет.

"Выяснить позицию руководства Колибри по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Исходим из того, что правовую оценку бездействию этой компании, в критический момент бросившей несовершеннолетних граждан России на произвол судьбы, дадут наши правоохранительные органы", – подчеркнули в консульстве.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет по поводу ситуации с детьми, которых выселили из лагеря в Кемере.

Дети уже возвращаются на родину. В субботу, 5 августа, несколькими рейсами прибыли около 70 человек. Всего речь идет почти о сотне детей.