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Происшествия

Выселенные из отеля в Турции дети стали возвращаться в РФ

Выселенные из отеля в Турции дети стали возвращаться в РФ

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Дети, которых в Турции ночью выселили из отеля, возвращаются в Россию. В субботу, 5 августа, несколькими рейсами прибыли около 70 человек. Всего речь идет почти о сотне детей.

Ситуацию на контроле держит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она заявила, что обратится в Следственный комитет по факту выселения детей. При этом часть тургруппы осталась на курортах по согласованию с родителями, но уже с другим оператором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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