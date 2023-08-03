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Новости мира: мощный ураган обрушился на Китай

Новости мира: мощный ураган обрушился на Китай

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В Пекине на одной из рек образовалась "плотина" из автомобилей. Машины снесло в воду мощнейшим ураганом, который обрушился на страну. Его уже назвали сильнейшим природным явлением за последние 140 лет. Стихия унесла жизни 11 человек. На севере и востоке Китая эвакуировали 500 тысяч жителей. Несколько городов оказались полностью затоплены.

В американском штате Аризона спасатели ликвидируют последствия природного пожара. Там из-за сильной жары загорелась трава, а после огонь перекинулся на дома, находившиеся неподалеку. На место ЧП привезли спецтехнику. Пламя пытаются погасить с помощью пожарного крана. О пострадавших пока не сообщается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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