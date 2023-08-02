Почти все пляжи на курорте Шиле в Турции, где были обнаружены снаряды, вновь открыты

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Все пляжи на черноморском курорте Шиле в Турции, кроме одного, где были обнаружены снаряды, вновь открыты, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

"Все пляжи, в том числе в Шиле и у города Агва, открыты, купание разрешено. Закрытым в среду останется только пляж Софулар", – говорится в сообщении.

По словам источника, обнаруженные снаряды ликвидируют в среду.

Ранее сообщалось, что саперы Военно-морских сил Турции освободили пляж курортного города Шиле вблизи Стамбула от обнаруженных там неразорвавшихся мин.

Специалисты обследовали береговую линию и эвакуировали жителей расположенных поблизости домов. Часть найденных мин уничтожили с помощью 30 килограммов взрывчатки, а другую доставили в местную воинскую часть.

В связи со случившимся местная прокуратура организовала проверку. По данным правоохранителей, найденные боеприпасы не имеют отношения к дрейфующим в Черном море украинским минам.

На днях на пляже Софулар в Шиле водолазы во время погружения обнаружили по меньшей мере 28 неразорвавшихся мин, восемь из которых были сразу же доставлены на берег. Пляжи курортного города после этого было решено временно закрыть.



В Турции уничтожат найденные на черноморском курорте мины