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Пляжи турецкого курорта Шиле закрыли из-за обнаружения снарядов
Фото: телеграм-канал "Топор Live"
Пляжи черноморского курорта Шиле в Турции закрыли из-за обнаружения 28 снарядов. Обследования продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины", – отметил источник.
До этого турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся мин. Их планируют обезвредить 2 августа.
Ранее стало известно о мине, взорвавшейся на побережье Черного моря в грузинском Батуми. Инцидент произошел в 25 метрах от берега в воде. О пострадавших не сообщалось.
Кроме того, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинской мины в Черном море. С задачей ликвидации дрейфующей мины справился экипаж палубного вертолета Ка-27.
У берегов Турции обезвредили еще одну украинскую мину
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