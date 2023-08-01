Пляжи турецкого курорта Шиле закрыли из-за обнаружения снарядов

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Пляжи черноморского курорта Шиле в Турции закрыли из-за обнаружения 28 снарядов. Обследования продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины", – отметил источник.

До этого турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся мин. Их планируют обезвредить 2 августа.

Ранее стало известно о мине, взорвавшейся на побережье Черного моря в грузинском Батуми. Инцидент произошел в 25 метрах от берега в воде. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинской мины в Черном море. С задачей ликвидации дрейфующей мины справился экипаж палубного вертолета Ка-27.

У берегов Турции обезвредили еще одну украинскую мину