10:06Происшествия
Саперы уничтожили мины, обнаруженные в турецком Шиле вблизи Стамбула
Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici
Саперы Военно-морских сил Турции освободили пляж курортного города Шиле вблизи Стамбула от обнаруженных там неразорвавшихся мин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.
Отмечается, что специалисты обследовали береговую линию и эвакуировали жителей расположенных поблизости домов. Часть найденных мин уничтожили с помощью 30 килограммов взрывчатки, а другую доставили в местную воинскую часть.
В связи со случившимся местная прокуратура организовала проверку. По данным правоохранителей, найденные боеприпасы не имеют отношения к дрейфующим в Черном море украинским минам.
На днях на пляже Софулар в Шиле водолазы во время погружения обнаружили по меньшей мере 28 неразорвавшихся мин, восемь из которых были сразу же доставлены на берег. Пляжи курортного города после этого было решено временно закрыть.
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