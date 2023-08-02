Саперы уничтожили мины, обнаруженные в турецком Шиле вблизи Стамбула

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Саперы Военно-морских сил Турции освободили пляж курортного города Шиле вблизи Стамбула от обнаруженных там неразорвавшихся мин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.

Отмечается, что специалисты обследовали береговую линию и эвакуировали жителей расположенных поблизости домов. Часть найденных мин уничтожили с помощью 30 килограммов взрывчатки, а другую доставили в местную воинскую часть.

В связи со случившимся местная прокуратура организовала проверку. По данным правоохранителей, найденные боеприпасы не имеют отношения к дрейфующим в Черном море украинским минам.

На днях на пляже Софулар в Шиле водолазы во время погружения обнаружили по меньшей мере 28 неразорвавшихся мин, восемь из которых были сразу же доставлены на берег. Пляжи курортного города после этого было решено временно закрыть.



В Турции уничтожат найденные на черноморском курорте мины