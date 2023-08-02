Водитель, врезавшийся в ворота посольства РФ в Молдавии, состоит на психиатрическом учете

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Водитель Mercedes, врезавшийся в ворота посольства России в Молдавии, состоит на психиатрическом учете, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства.

Там подчеркнули, что благодаря усилиям правоохранителей, которые охраняют посольство, зданию не нанесен ущерб. Пострадавших также нет.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали водителя автомобиля, который врезался в ворота диппредставительства РФ в Кишиневе и скрылся с места происшествия. Когда полиция установила местонахождения автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан.

В прошлом году автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. По информации румынских СМИ, в результате столкновения автомобиль загорелся. В машине находился только водитель, спасти его не удалось.

Машина врезалась в забор посольства РФ в Румынии