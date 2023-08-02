Более 40 человек пострадали из-за тайфуна "Канун" в Японии

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Как минимум один человек погиб и 41 пострадал из-за тайфуна "Канун" в южной японской префектуре Окинава. Об этом сообщает NHK.

Как уточнили в энергетической компании Okinawa Electric Power, по крайней мере 193 тысячи домов на юге Японии находятся в данный момент без электричества, так как из-за шквалистого ветра произошел разрыв линий электропередачи. Также в регионе отменили более 500 авиарейсов, нарушено сообщение транспорта, не ходят паромы.

Синоптики предупредили, что в южных регионах Японии до конца текущей недели может выпасть до 200 миллиметров осадков. Сейчас "Канун" находится в Окинаве и движется в сторону Восточно-Китайского моря. Скорость ветра в центральной части острова достигает 50 метров в секунду с порывами до 70 метров в секунду.

Ранее тайфун "Доксури" обрушился на филиппинский остров Лусон. В результате чего погибли шесть человек. Тысячи людей из прибрежных населенных пунктов были эвакуированы.

В сентябре прошлого года пять человек погибли из-за тайфуна "Хиннамнор" в Приморье. Непогода также стала причиной сильнейших нарушений в работе объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Более 500 рейсов отменили в Японии из-за тайфуна