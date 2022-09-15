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Происшествия

14:38

Пять человек погибли в Приморье из-за тайфуна

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал "Олег Николаевич Кожемяко"

В Приморье из-за тайфуна "Хиннамнор" погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

"При данных чрезвычайных ситуациях на территории края погибли пять человек, из 34-х муниципалитетов пострадали 17", – говорится в сообщении.

Отмечается, что первый удар по краю непогода нанесла в середине июля. В то время дождевой паводок вызвал подъем уровня воды в местных реках до двух метров и сход грязевого селя. в А начале сентября в регион пришел тайфун "Хиннамнор".

Непогода стала причиной сильнейших нарушений в работе объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Ранее в Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера в связи с наводнением. Решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, в ведомстве оценили ущерб от тайфуна более чем в 3 миллиарда рублей.

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