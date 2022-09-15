Пять человек погибли в Приморье из-за тайфуна

14:38
Фото: телеграм-канал "Олег Николаевич Кожемяко"
В Приморье из-за тайфуна "Хиннамнор" погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
"При данных чрезвычайных ситуациях на территории края погибли пять человек, из 34-х муниципалитетов пострадали 17", – говорится в сообщении.
Отмечается, что первый удар по краю непогода нанесла в середине июля. В то время дождевой паводок вызвал подъем уровня воды в местных реках до двух метров и сход грязевого селя. в А начале сентября в регион пришел тайфун "Хиннамнор".
Непогода стала причиной сильнейших нарушений в работе объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Ранее в Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера в связи с наводнением. Решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, в ведомстве оценили ущерб от тайфуна более чем в 3 миллиарда рублей.
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