Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до шести – СМИ

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Число погибших в результате последствий тайфуна Доксури, обрушившегося на север Филиппин, выросло до шести человек. Об этом сообщает Philippine Star.

Тайфун обрушился на филиппинский остров Лусон 26 июля. Последствиями тропического циклона стали поваленные деревья и перебои с электричеством. Тысячи людей из прибрежных населенных пунктов были эвакуированы.

"Мать и трое ее детей погибли в среду, когда оползень обрушился на их дом в муниципалитете Бугиас в горной провинции Бенгет", – говорится в сообщении.

При этом пятерых находящихся в доме в момент происшествия удалось спасти.

В материале издания также уточняется, что 28 июля тайфун может обрушиться на юго-восточную часть Китая, поскольку движется через Южно-Китайское море.

До этого СМИ сообщили о природном пожаре в азиатской части Стамбула. Информации о площади возгорания не было. Однако для ликвидации лесного пожара туда направили дополнительные спасательные подразделения из других районов Стамбула.



Тайфун Талим обрушился на юго-восток Китая