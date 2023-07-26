Лесной пожар начался в азиатской части Стамбула – СМИ

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В районе Бейкоз в азиатской части Стамбула начался природный пожар. Об этом сообщает телеканал TRT.

Для ликвидации лесного возгорания туда направили дополнительные пожарные подразделения из других районов Стамбула. Данные о площади пожара, его последствиях и пострадавших уточняются.

Днем 26 июля температура воздуха в туристическом городе Турции поднялась до 40 градусов. По прогнозам синоптиков, жаркая погода в Стамбуле сохранится до конца текущей недели.

До этого природный пожар был зафиксирован в турецком Кемере. По информации местных СМИ, там сгорело около 180 гектаров леса. Борьбу с огнем, который усиливается из-за сильного ветра, ведут спасатели на земле и с воздуха.



Лесной пожар в Кемере уничтожил почти 200 га леса