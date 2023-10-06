Песков прокомментировал слова Путина о крушении самолета Пригожина

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Обнаружение осколков гранат в телах погибших на борту самолета с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным – один из установленных следствием фактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что на данный момент следствие еще ведется, поэтому окончательных выводов о причинах катастрофы пока нет. В связи с этим Песков попросил дождаться доклада о результатах расследования.

"Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было", – отметил он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что никакого внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не было. Президент РФ добавил, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат.

При этом Путин уточнил, что экспертизы на выявление алкоголя и наркотических веществ не проводились. Однако, по его мнению, их нужно было сделать.

Путин озвучил первые данные следствия по делу о взрыве самолета Пригожина