Внешнего воздействия на самолет Пригожина не было – Путин

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Никакого внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не было, заявил Владимир Путин в рамках Валдайского форума.

В ходе мероприятия глава государства сообщил, что готов ответить на вопрос о том, что случилось с руководством компании.

"В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной СК РФ", – подчеркнул он.

При этом Путин уточнил, что экспертизы на выявление алкоголя и наркотических веществ не проводились. Однако, по его мнению, их нужно было сделать.

"Мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина", – добавил он.

Частный бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. Помимо него, членами экипажа были полевой командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Следственный комитет РФ подтвердил смерть Пригожина. Правоохранители завершили молекулярно-генетические экспертизы, установив личности всех членов экипажа.



СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина в Тверской области