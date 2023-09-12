Точку питания "Шаурма Тандыр" закрыли в Москве после отравления одного человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павильон "Шаурма Тандыр", где после приобретения продукции один из посетителей отравился, опечатали в Москве. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора на своем официальном сайте.

"Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе по факту регистрации случая острой кишечной инфекции у посетителя после употребления шаурмы, приобретенной в павильоне "Шаурма Тандыр" по адресу улица Малая Черкизовская, дом 66, проведено эпидемиологическое расследование", – указано в сообщении.

После завершения расследования специалисты ведомства составили протокол, который временно запрещает продолжать деятельность точке общественного питания. В связи с принятым решением павильон был опечатан.

Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений, касающихся санитарных правил. Работники павильона не вели надлежащий контроль качества и безопасности продукции, не хранили овощи в охлаждающих камерах и не проводили уборку помещения.

Также в рамках лабораторных исследований в образце шаурмы удалось выявить бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и условно-патогенные микроорганизмы – бактерии рода Proteus. По словам представителей ведомства, это свидетельствует о низкой санитарной культуре и несоблюдении требований личной гигиены работниками.

"Административные материалы переданы в Преображенский районный суд города Москвы", – резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее случаи отравления шаурмой были выявлены среди москвичей, которые приобретали продукцию в кафе "Бистро-24".

Всего от некачественной продукции пострадали 53 человека, в том числе дети.

На фоне ситуации Следственный комитет РФ по столице возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В рамках дела были арестованы директор и владелец точки питания.

Позже суд отправил под стражу до 25 октября гендиректора частной организации – поставщика и закупщика мясной продукции, а заместителя гендиректора – под домашний арест.



Четырех человек арестовали по делу о массовом отравлении шаурмой в Москве