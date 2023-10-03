Полиция начала проверку по факту избиения и похищения женщины во Владивостоке

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Правоохранители начали проверку по факту избиения и похищения женщины неизвестным мужчиной во Владивостоке. Происшествие случилось на улице Шепеткова, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Информацию об инциденте заметили в соцсетях. Кроме того, в полицию поступили сообщения от свидетелей.

На место выехали сотрудники полиции, началась проверка. Правоохранители опрашивают очевидцев, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пятерых мужчин, подозреваемых в похищении 17-летнего подростка во Всеволожском районе Ленинградской области и вымогательстве у него денег. Злоумышленниками оказались студент одного из городских техникумов, житель поселка Парголово, безработный житель Московского района, студент педагогического колледжа и житель Приморья.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека") и части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство").