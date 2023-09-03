Подозреваемых в похищении подростка задержали в Ленинградской области

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Полиция задержала пятерых подозреваемых, включая трех студентов, в похищении 17-летнего подростка во Всеволожском районе Ленинградской области и вымогательстве у него денег. Об этом сообщается в телеграм-канале главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Местная жительница рассказала правоохранительным органам, что 17 августа в Кудрово ее сын увиделся со своим знакомым, который посадил его в машину с неизвестными. Преступники начали вымогать у пострадавшего 50 тысяч рублей.

"Находясь под их давлением, ее сын снял 49 тысяч рублей через банкомат на проспекте Строителей Кудрово и передал их неизвестным. После этого ее сына отвезли на парковку дома 1 по Ленинградской улице Кудрово и высадили", – отметило ведомство.

Подозреваемыми оказались студент одного из городских техникумов, житель поселка Парголово, неработающий житель Московского района, студент педагогического колледжа и житель Приморья.

В автомобиле полиция нашла наручники, черную балаклаву, поясную кобуру с перцовым баллончиком, страйкбольный пистолет, тактические перчатки и экипировку. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ ("похищение человека") и части 2 статьи 163 УК РФ ("вымогательство").

Ранее злоумышленники обманным путем завладели двумя миллионами 75-летней женщины, после чего похитили ее во Владивостоке. О пропаже пенсионерки сообщила ее внучка. По факту произошедшего в отношении мошенника возбудили дело по пункту "з" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Похищение человека из корыстных побуждений").

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