05 октября, 23:45Происшествия
"Рейд 112": бензовоз врезался в грузовик на МКАД
Бензовоз врезался в грузовик в районе 108 километра МКАД. Момент ДТП попал на камеры городского видеонаблюдения. В среднем ряду образовался затор.
Авария с участием двух грузовиков произошла в Проектируемом проезде № 4294. Один из водителей не увидел в темноте другую машину.
В хостеле на улице Новоостаповской произошел конфликт между мужчинами. В результате ссоры один из постояльцев нанес другому несколько ножевых ранений в грудь.
Подробнее о ЧП в Москве – в программе "Рейд 112".
Программа: Рейд 112