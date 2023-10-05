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05 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": бензовоз врезался в грузовик на МКАД

"Рейд 112": бензовоз врезался в грузовик на МКАД

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Бензовоз врезался в грузовик в районе 108 километра МКАД. Момент ДТП попал на камеры городского видеонаблюдения. В среднем ряду образовался затор.

Авария с участием двух грузовиков произошла в Проектируемом проезде № 4294. Один из водителей не увидел в темноте другую машину.

В хостеле на улице Новоостаповской произошел конфликт между мужчинами. В результате ссоры один из постояльцев нанес другому несколько ножевых ранений в грудь.

Подробнее о ЧП в Москве – в программе "Рейд 112".

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