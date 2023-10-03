"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам

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Группа "Аэрофлот" завершила процесс страхового урегулирования по 17 самолетам с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет ТАСС.

"ПАО "Аэрофлот" завершило процесс урегулирования отношений с лизингодателем SMBC Aviation Capital (Ирландия) по 16 воздушным судам и еще по 1 воздушному судну, находящемуся в управлении у SMBC Aviation Capital", – указано в сообщении.

Ирландская компания прекратила требования к российским сторонам и по страховым полисам российских страховых компаний, и по договорам лизинга. После выплаты суммы урегулирования, право собственности на самолеты перешло страховой компании ООО "Страховая компания "НСК". Общая сумма сделки составила около 710 миллионов долларов США.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что продолжают переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов. Тогда в компании заявляли о выведении 120 самолетов иностранного производства из инореестров.

До этого гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что авиакомпания занимается нормативной базой по "мокрому" лизингу самолетов. Подобный вид лизинга предполагает сдачу в аренду самолетов вместе с экипажем.

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