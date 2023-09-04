"Рейд 112": пожар произошел в заброшенном здании на Шереметьевской улице

Пожар произошел в заброшенном здании на Шереметьевской улице. Горение происходило в одной из комнат четвертого этажа на площади 15 квадратных метров. Семь минут понадобилось пожарным расчетам, чтобы полностью потушить огонь.

Водитель автомобиля "ГАЗ" не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник на 14-м километре МКАД. От сильного удара машину развернуло, и она опрокинулась на левый бок. По словам очевидцев, водитель автомобиля вел себя на дороге неадекватно. Мужчину госпитализировали с ушибами.

На Совхозной улице в Москве задержали девушку по подозрению в хулиганстве. Ночью в местном магазине она, будучи пьяной, разбила стеклянную бутылку пива о голову кассира. Для дальнейших разбирательств участников конфликта доставили в ближайшее отделение полиции.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

