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04 сентября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": пожар произошел в заброшенном здании на Шереметьевской улице

"Рейд 112": пожар произошел в заброшенном здании на Шереметьевской улице

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Пожар произошел в заброшенном здании на Шереметьевской улице. Горение происходило в одной из комнат четвертого этажа на площади 15 квадратных метров. Семь минут понадобилось пожарным расчетам, чтобы полностью потушить огонь.

Водитель автомобиля "ГАЗ" не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник на 14-м километре МКАД. От сильного удара машину развернуло, и она опрокинулась на левый бок. По словам очевидцев, водитель автомобиля вел себя на дороге неадекватно. Мужчину госпитализировали с ушибами.

На Совхозной улице в Москве задержали девушку по подозрению в хулиганстве. Ночью в местном магазине она, будучи пьяной, разбила стеклянную бутылку пива о голову кассира. Для дальнейших разбирательств участников конфликта доставили в ближайшее отделение полиции.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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