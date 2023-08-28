Воры в Италии обокрали квартиру и оставили хозяевам записку с извинениями

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Воры-домушники в Порденоне в Италии обокрали квартиру, а после оставили хозяевам записку с извинениями. Об этом сообщает il Gazzettino.

"Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет. Спокойствие", – говорилось в оставленной записке.

Воры забрали из квартиры кофемашину и аэрогриль. Прибывшие на место следователи установили, что грамматические ошибки, допущенные в записке, могли быть сделаны намеренно с целью сбить правоохранителей со следа.

Сейчас вероятных грабителей разыскивают. По информации издания, покидая квартиру, они не оставили улик.

Кражи в Италии в августе происходят часто. Квартирные воры пользуются отсутствием владельцев из-за летних каникул, долгое время наблюдают за жильем, а после проникают внутрь. В некоторых случаях при попытках попасть в дома они растворяют замки с помощью азотной кислоты.

До этого воры-домушники попытались обокрасть квартиру главы МИД Италии Антонио Таяни в Риме. Осуществить задуманное им не позволила сработавшая сигнализация.

Ранее злоумышленники обокрали бутик Hermes в Италии на 90 тысяч евро. В связи с этим работники бренда обратились к карабинерам, чтобы изучить записи с камер видеонаблюдения. В бутике подчеркнули, что характер преступления указывает на спланированные действия профессионала.

