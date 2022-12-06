"Рейд 112": автомобиль загорелся на юго-востоке столицы

В Юрьевском переулке произошел пожар. В 00:05 на пульт "112" поступило сообщение о возгорании автомобиля "Шкода" у дома № 22 по Юрьевскому переулку.

На 25-м километре Ленинградского шоссе произошло ДТП. Автомобиль такси "Киа" совершил наезд на препятствие.

На 77-м километре МКАД произошел пожар. В 06:50 в службу "112" поступило сообщение о возгорании автомобиля "Газель" на внутренней стороне МКАД.

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