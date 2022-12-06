06 декабря, 23:45Происшествия
"Рейд 112": автомобиль загорелся на юго-востоке столицы
В Юрьевском переулке произошел пожар. В 00:05 на пульт "112" поступило сообщение о возгорании автомобиля "Шкода" у дома № 22 по Юрьевскому переулку.
На 25-м километре Ленинградского шоссе произошло ДТП. Автомобиль такси "Киа" совершил наезд на препятствие.
На 77-м километре МКАД произошел пожар. В 06:50 в службу "112" поступило сообщение о возгорании автомобиля "Газель" на внутренней стороне МКАД.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112