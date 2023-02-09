09 февраля, 01:00Культура
"Ночная смена": сериал "Раневская" и странное испанское ограбление
Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они рассказали о новом сериале "Раневская" и вспомнили крылатые фразы знаменитой советской актрисы Фаины Георгиевны.
Также они обсудили новую подругу Ди Каприо, а также странное испанское ограбление и необычного жильца в квартире. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".
Программа: Ночная смена