"Ночная смена": сериал "Раневская" и странное испанское ограбление

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они рассказали о новом сериале "Раневская" и вспомнили крылатые фразы знаменитой советской актрисы Фаины Георгиевны.

Также они обсудили новую подругу Ди Каприо, а также странное испанское ограбление и необычного жильца в квартире. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".