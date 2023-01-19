"Ночная смена": мировой тур Мадонны и модные сумки в виде жабы

Ведущие Станислав Кулик и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Например, они обратили внимание на памятник из почечных камней и амулет из молочных зубов. Ведущие рассказали, кому пришло в голову создавать искусство из отходов человеческого тела и что из этого получилось.

Также ведущие прокомментировали новый модный тренд в виде сумочки-жабы, создание японского чехла на лицо для геймеров, чтобы не слышать их крики во время игр, и мировой тур Мадонны. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".