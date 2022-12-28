16:31Культура
Любовь Аксенова возглавила рейтинг лучших актрис РФ 2022 года
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кинокритики составили рейтинг самых лучших российских актрис 2022 года. Об этом сообщает портал "Культуромания".
Список составили 18 экспертов. Они включили в рейтинг 23 актрис, которые снялись в более чем 35 проектах.
На первом месте оказалась Любовь Аксенова. Большинство экспертов оценили ее игру в сериале "Почка". Второе место заняла Елена Тронина, которая сыграла в "Авроре", "Идентификации" и "Замерзших". В топ-3 также попала 16-летняя Елизавета Ищенко из сериала "Алиса не может ждать".
В рейтинг внесли и Валентину Ляпину, Викторию Исакову, Таисию Вилкову, Лукерью Ильяшенко, Лизу Шакиру, Марию Машкову и Софью Лебедеву.
Ранее Netflix назвал самые успешные фильмы и сериалы в 2022 году. Лидером оказался "Серый человек" братьев Руссо. За три недели с момента премьеры лента собрала 253,87 миллиона часов просмотров.
В список также попали картины "Проект "Адам", "Пурпурные сердца", "Прорваться в НБА" и "Аферист из Tinder".
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