"Ночная смена": "Мисс Вселенная–2023" и фильм "Операция "Фортуна": искусство побеждать"

Ведущие Станислав Кулик и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они обсудили конкурс "Мисс Вселенная–2023", а еще составили рейтинг нарушенных новогодних обещаний.

Еще ведущие прокомментировали кассовые сборы фильмов "Чебурашка" и "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Подробности – в эфире программы "Ночная смена".