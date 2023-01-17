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Культура

"Ночная смена": "Мисс Вселенная–2023" и фильм "Операция "Фортуна": искусство побеждать"

"Ночная смена": "Мисс Вселенная–2023" и фильм "Операция "Фортуна": искусство побеждать"

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Ведущие Станислав Кулик и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они обсудили конкурс "Мисс Вселенная–2023", а еще составили рейтинг нарушенных новогодних обещаний.

Еще ведущие прокомментировали кассовые сборы фильмов "Чебурашка" и "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

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Программа: Ночная смена
культуракиношоу-бизнесвидеоМитя КозачинскийСтанислав Кулик
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