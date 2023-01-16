Тело актера из сериала "Физрук" обнаружили на юго-западе Москвы – СМИ

Фото: кадр из фильма "Мавр сделал свое дело"; режиссер – Наталия Микрюкова; производство – "Энерджи Фильм Продакшен"

Тело актера Владимира Ипатова нашли в квартире на юго-западе Москвы. Погибшему было 64 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину обнаружили в жилом доме на улице Генерала Антонова. Предварительно, он скончался примерно месяц назад. На теле Ипатова отсутствуют следы насилия.

Собеседник агентства подчеркнул, что актера обнаружила дочь. Она обратилась в полицию после того, как ее отец перестал выходить на связь.

"Точная причина смерти будет установлена после экспертизы", – добавил представитель правоохранительных органов.

Ипатов наиболее известен благодаря своим ролям в российских сериалах "Физрук", "Папины дочки" и "Интерны". Всего его фильмография насчитывает 55 работ.

Ранее актрису Наталию Стешенко нашли мертвой в Москве. Ей было 37 лет. Ее ребенок попросил соседей вызвать скорую помощь. На теле актрисы не было обнаружено повреждений и следов травм, что может говорить об отсутствии криминального следа.

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