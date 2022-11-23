"Ночная смена": последняя серия "Ходячих мертвецов" и проигрыш Аргентины на ЧМ в Катаре

Ведущие Станислав Кулик и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.



Ведущие прокомментировали новость о краснодарской провокационной скульптуре, а также обсудили новый трейлер второй части фильма "Аватар" и последнюю серию "Ходячих мертвецов". Также они не обошли вниманием и чемпионат мира по футболу в Катаре, где Аргентина проиграла матч Саудовской Аравии. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".