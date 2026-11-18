Владелец торгового центра "Европолис" объявил о его продаже. Это один из крупнейших торговых центров Москвы. Эксперты оценивают его стоимость в 15 миллиардов рублей.

При этом в некоторых столичных торговых центрах доля свободных площадей превышает 50%. На фоне роста популярности маркетплейсов и увеличения предложения девелоперы переключаются на строительство более компактных районных торговых центров.

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