"Деньги 24": цены на красную икру в РФ могут вырасти из-за небольшого улова

Цены на красную икру в России могут вырасти из-за небольшого улова. По последним данным Росрыболовства, рыбаки добыли менее 100 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Для сравнения, в рекордном 2018 году улов составил почти 700 тысяч тонн, а в среднем в разные годы – 300–400 тысяч тонн.

На фоне небольшого улова цены на икру могут продолжить расти, особенно ближе к Новому году. Об этом – в программе "Деньги 24".