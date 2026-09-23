"Деньги 24": банки России повысили ставки по вкладам на фоне сокращения притока денег

Банки повышают ставки по вкладам для россиян, несмотря на снижение и последующую паузу в изменении ключевой ставки. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. По его словам, одна из причин заключается в сокращении притока денег в банки.

С начала года из банков в наличные ушло 2,5 триллиона рублей. Часть средств перешла на рынок недвижимости, а часть осталась у граждан. Чтобы привлечь новых вкладчиков, банки предлагают более высокие проценты.

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