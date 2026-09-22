22 сентября, 16:30Экономика
"Деньги 24": число ресторанов растет в центре Москвы
Число ресторанов в центре Москвы растет, несмотря на сложности в столичном общепите. Новые заведения открываются в районе Петровки, Большой Никитской и других центральных улиц. При этом на Патриарших прудах за 1,5 года закрылись около 20 ресторанов.
Рестораторы сталкиваются с высокими расходами на аренду, налогами, дефицитом кадров и дорогими кредитами. Предпринимателям приходится справляться с внутренними проблемами и внешними вызовами, чтобы сохранить бизнес и привлечь посетителей.
Подробнее – в программе "Деньги 24".