"Деньги 24": число ресторанов растет в центре Москвы

Число ресторанов в центре Москвы растет, несмотря на сложности в столичном общепите. Новые заведения открываются в районе Петровки, Большой Никитской и других центральных улиц. При этом на Патриарших прудах за 1,5 года закрылись около 20 ресторанов.

Рестораторы сталкиваются с высокими расходами на аренду, налогами, дефицитом кадров и дорогими кредитами. Предпринимателям приходится справляться с внутренними проблемами и внешними вызовами, чтобы сохранить бизнес и привлечь посетителей.

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