"Деньги 24": около 20 ресторанов закрылись на Патриарших прудах за полтора года

Около 20 ресторанов закрылись в районе Патриарших прудов за полтора года. Однако при этом число заведений растет в районе Петровки, Большой Никитской и на других центральных улицах столицы.

Предпринимателям в сфере общепита приходится справляться с внутренними проблемами и внешними вызовами: налоговыми реформами, проверками, дефицитом кадров и дорогими кредитами.

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