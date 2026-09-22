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22 сентября, 12:30

Безопасность

"Деньги 24": мошенники предлагают владельцам кредитных карт отменить проценты

"Деньги 24": мошенники предлагают владельцам кредитных карт отменить проценты

Мошенники начали предлагать услуги по операциям с кредитными картами

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В интернете появились объявления о продлении льготного периода и отмене процентов по кредитным картам. За такую услугу владельцам карт предлагают заплатить несколько тысяч рублей. Экономический обозреватель Евгений Беляков объяснил, почему подобные предложения могут оказаться мошенническими.

Злоумышленники предлагают провести фиктивную сделку с использованием кредитной карты. Якобы деньги переводят за услугу, а затем возвращают за вычетом комиссии. Однако человек может потерять деньги или получить новый долг, который придется погашать через несколько месяцев.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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