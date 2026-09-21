"Деньги 24": американский инвестбанк признал, что не может спрогнозировать цену на нефть

Американский инвестбанк JPMorgan признал, что не может спрогнозировать цену на нефть из-за неопределенности вокруг окончания войны в Иране. На мировой рынок влияют напряженность в Ормузском проливе и ситуация в Персидском заливе, которые отражаются на предложении нефти и ее стоимости.

Возможные санкции США против России также могут повлиять на продажу российской нефти. При этом ограничения в большей степени направлены против Китая и Индии, которые остаются покупателями российского сырья. Глава Индии Нарендра Моди заявил, что интересы 1,5 миллиарда граждан страны для него важнее интересов США.

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