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21 сентября, 15:30

Экономика

"Деньги 24": американский инвестбанк признал, что не может спрогнозировать цену на нефть

"Деньги 24": американский инвестбанк признал, что не может спрогнозировать цену на нефть

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Американский инвестбанк JPMorgan признал, что не может спрогнозировать цену на нефть из-за неопределенности вокруг окончания войны в Иране. На мировой рынок влияют напряженность в Ормузском проливе и ситуация в Персидском заливе, которые отражаются на предложении нефти и ее стоимости.

Возможные санкции США против России также могут повлиять на продажу российской нефти. При этом ограничения в большей степени направлены против Китая и Индии, которые остаются покупателями российского сырья. Глава Индии Нарендра Моди заявил, что интересы 1,5 миллиарда граждан страны для него важнее интересов США.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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