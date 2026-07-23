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23 июля, 12:30

Экономика

"Деньги 24": инфляционные ожидания россиян резко выросли за месяц

"Деньги 24": инфляционные ожидания россиян резко выросли за месяц

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Инфляционные ожидания россиян взлетели за месяц более чем на 2 процентных пункта. Такой рост стал одним из самых резких за всю историю подобных опросов, которые проводят социологи по заказу Банка России.

Это объясняется ситуацией на топливном рынке, в частности физическим дефицитом бензина, который был во многих регионах в начале месяца. Бензин является товаром-маркером, его потребляет большинство населения, и если он начинает резко дорожать или исчезать, это сразу заметно.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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