"Деньги 24": инфляционные ожидания россиян резко выросли за месяц

Инфляционные ожидания россиян взлетели за месяц более чем на 2 процентных пункта. Такой рост стал одним из самых резких за всю историю подобных опросов, которые проводят социологи по заказу Банка России.

Это объясняется ситуацией на топливном рынке, в частности физическим дефицитом бензина, который был во многих регионах в начале месяца. Бензин является товаром-маркером, его потребляет большинство населения, и если он начинает резко дорожать или исчезать, это сразу заметно.

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