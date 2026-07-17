"Деньги 24": ВЦИОМ выяснил, какой доход россияне считают достаточным для статуса богатого

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о том, какой доход россияне считают достаточным для статуса богатого человека. Исследование на эту тему проводится уже более 20 лет. За это время в восприятии богатства произошли значительные изменения.

Если в 2005 году для признания богатым человеком необходимо было зарабатывать в 11 раз больше средней зарплаты, то в 2025 году пропорции сократились до 4 раз. Причин снижения ожиданий несколько: обеление рынка труда, рост доходов, обогнавший инфляцию, и выравнивание диспропорций в зарплатах между руководителями и сотрудниками.

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