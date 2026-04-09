"Деньги 24": онлайн-кинотеатры в России заработали рекордную сумму за 2025 год

Онлайн-кинотеатры в России за 2025 год заработали рекордную сумму за счет роста подписок. Доходы от платной модели увеличились на 42% и достигли 182,6 миллиарда рублей.

Выручка от разовых покупок осталась минимальной и не превысила 0,5% от общего объема рынка. Доходы от рекламы снизились на 13% и составили 6,4 миллиарда рублей, а их доля сократилась до 3%.

Эксперты отмечают, что рынок продолжает расти благодаря развитию пакетных подписок и партнерских интеграций. Онлайн-кинотеатры расширяют ассортимент за счет сотрудничества с азиатскими, турецкими и латиноамериканскими студиями.

Подробнее – в программе "Деньги 24".