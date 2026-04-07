07 апреля, 12:30
"Деньги 24": ЦБ опубликовал данные о росте кредитной нагрузки на россиян
Кредитные долги россиян достигли отметки в 45 триллионов рублей, это следует из данных Банка России.
Рост кредитной нагрузки связан с несколькими причинами. Во-первых, немного снизились проценты, что сделало займы более доступными. Во-вторых, свою роль сыграла льготная ипотека, которая в прошлом году обеспечила практически весь прирост. При этом на одного заемщика приходится меньше 1 миллиона рублей долга при средней зарплате в 100 тысяч рублей в месяц.
Подробнее – в программе "Деньги 24".