"Деньги 24": Минфин России планирует изменить бюджетное правило не раньше 2027 года

Министерство финансов России планирует изменить бюджетное правило, но не раньше 2027 года. Сейчас сверхдоходы от нефти сверх цены отсечения направляются в Фонд национального благосостояния, а при недополучении доходов средства из ФНБ идут на компенсацию выпадающих поступлений.

Цену отсечения планируют постепенно снижать: в 2027 году до 58 долларов за баррель, в 2028-м – до 57, в 2029-м – до 56, а к 2030-му – до 55 долларов. При этом российская нефть марки Urals сейчас торгуется по 88–90 долларов за баррель, а ESPO достигла 101 доллара впервые за 10 лет.

Подробнее – в программе "Деньги 24".