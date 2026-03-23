23 марта, 11:30Экономика
"Деньги 24": продажи новостроек в Москве упали после ужесточения "Семейной ипотеки"
Продажи новостроек в Москве упали после ужесточения условий по "Семейной ипотеке". Количество зарегистрированных договоров долевого участия составило 3 790 в феврале 2026 года против 7 778 в феврале 2025 года.
Единственным драйвером рынка оставалась "Семейная ипотека" под 6%, однако после ужесточения условий теперь на одну семью дают только одну льготную ипотеку.
