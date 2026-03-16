"Деньги 24": Индия нарастила объемы закупок российской нефти

Индия нарастила объемы закупок российской нефти. Теперь она покупает ее не со скидкой, а с премией в 5 долларов к эталонному сорту Brent. Если учесть сегодняшние котировки, получается, что каждый баррель обходится Нью-Дели в 108–110 долларов.

В марте ситуация с доходами в России может измениться. Выручка от продажи нефти должна вырасти, так как сырье подорожало почти вдвое. Увеличилось и число стран, готовых покупать российскую нефть либо в обход санкций, либо с разрешения США.

