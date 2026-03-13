"Деньги 24": банки РФ стали выдавать кредиты только каждому пятому заемщику

Ставки по займам в России медленно снижаются. Спрос на кредиты сохраняется, заявок в банки поступает много, но реальные деньги получает только каждый пятый клиент. В их число входят те, кому одобряют субсидированные и льготные кредиты. Займы по рыночным ставкам выдают примерно каждому десятому.

Эксперты называют несколько причин отказа. Первая из нх заключается в высоких ставках под 25–30% годовых. Вторая причина связана с макропруденциальными мерами Центробанка. Лимиты ограничивают долю займов рискованным заемщикам с долговой нагрузкой более 80% доходов.

