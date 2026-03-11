"Деньги 24": эксперт рассказал, как перекрытие Ормузского пролива повлияло на экономику

Перекрытие Ормузского пролива лишило мировые сырьевые рынки приличной доли сырой нефти и сжиженного природного газа. Это привело к резкому росту цен на энергоносители, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Следствием стало перераспределение потоков нефти и газа. Теперь танкеры плывут туда, где больше заплатят. Для некоторых стран-импортеров временные ограничения могут стать большой проблемой.

