"Деньги 24": новые правила предоставления гостиничных услуг вступят в силу в РФ с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. Ключевым изменением стала отмена комиссии за позднее снятие брони. Также появится возможность идентификации через "Госуслуги".

Теперь, если гость предупредит отель за сутки до заезда, предоплата ему должна быть возвращена полностью. При сильном опоздании без предупреждения максимальный штраф составит стоимость одной ночи. Это позволяет туристам бронировать несколько отелей и выбирать в последний момент.

Подробнее – в программе "Деньги 24".