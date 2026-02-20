"Деньги 24": средний бюджет на подарок к 23 февраля в России составил 4,6 тыс рублей

В России за минувший год бюджет на подарки к 23 февраля увеличился на 15%. В среднем расходы на презент ко Дню защитника Отечества по стране составляют 4,6 тысячи рублей. В Москве средняя сумма трат достигает 5,3 тысячи рублей.

Аналитики также составили рейтинг худших подарков для мужчин в этот день. На первом месте оказались носки и нижнее белье. Их считают неудачным выбором 25% опрошенных. На втором месте расположился "подарок для галочки" на работе. Его не хотят получать 22% респондентов.

Третью строчку заняли гели для душа и шампуни. Их назвали худшим подарком 31% участников опроса. Замыкают список футболки с "креативными" надписями. Такой презент не понравится 18% мужчин.

Подробнее – в программе "Деньги 24".