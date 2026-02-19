"Деньги 24": мошенники похитили у россиян почти 30 миллиардов рублей в 2025 году

По данным Центробанка, в 2025 году мошенники похитили у россиян почти 30 миллиардов рублей. Со счетов они украли 10,6 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.

С карт злоумышленники сняли 7,07 миллиарда рублей, этот показатель оказался на 17% ниже прошлогоднего. Через систему быстрых платежей похитили 9,98 миллиарда рублей, рост составил 21%. Другие виды хищений принесли злоумышленникам 1,65 миллиарда рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".