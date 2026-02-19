Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 11:30

Безопасность

"Деньги 24": дети стали чаще становиться главной мишенью для мошенников

"Деньги 24": дети стали чаще становиться главной мишенью для мошенников

Платежным агентам банков запретят доступ к персональным данным россиян

Псевдотренеры по горным лыжам активизировались на Красной Поляне

Подставные попутчики стали обманывать водителей в Подмосковье

Москвичам посоветовали не использовать хештег "отпуск 2026" в соцсетях

"Московский патруль": бойцы Росгвардии провели учения к 10-летию ведомства

Водителей Подмосковья предупредили о вымогателях под видом попутчиков

Специалисты предупредили россиян об угрозе кибератак с помощью данных из соцсетей

Стиральная машина может ударить током при отсутствии заземления

Спасатели напомнили о правилах безопасности во время оттепели

Все чаще главной мишенью для мошенников становятся дети. Именно они чаще становятся целями злоумышленников, потому что их используют в преступных схемах и через них получают доступ к финансам родителей.

Мошенники находят свои цели в мессенджерах, соцсетях и онлайн-играх. Обычно они маскируются под сверстников, начинают общаться, прощупывают почву и ждут момента, чтобы нанести удар. Одна из самых распространенных схем – попытка сделать ребенка дроппером для вывода чужих средств и запутывания следов преступления.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
безопасностьвидеоКонстантин Цыганков

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика