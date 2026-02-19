"Деньги 24": дети стали чаще становиться главной мишенью для мошенников

Все чаще главной мишенью для мошенников становятся дети. Именно они чаще становятся целями злоумышленников, потому что их используют в преступных схемах и через них получают доступ к финансам родителей.

Мошенники находят свои цели в мессенджерах, соцсетях и онлайн-играх. Обычно они маскируются под сверстников, начинают общаться, прощупывают почву и ждут момента, чтобы нанести удар. Одна из самых распространенных схем – попытка сделать ребенка дроппером для вывода чужих средств и запутывания следов преступления.

