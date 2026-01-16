16 января, 11:30Экономика
"Деньги 24": ЕС снизит потолок цен на российскую нефть
Евросоюз (ЕС) с февраля снизит потолок цен на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель.
Последний раз аналогичное снижение потолка цен произошло в сентябре 2025 года.
Подробнее о том, повлияет ли это решение на российскую экономик, в эфире телеканала Москва 24 рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.
