"Деньги 24": россиянам объяснили, как размер зарплаты влияет на пенсию

Размер будущей страховой пенсии в России напрямую зависит от официальной заработной платы, с которой работодатель отчисляет взносы. В 2026 году максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать за год, составляет 10.

С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%. В результате стоимость одного пенсионного балла выросла до 156,76 рубля, а фиксированная выплата – до 9,6 тысячи рублей. Например, при зарплате в 100 тысяч рублей в месяц за год начисляется около 4 баллов.

